POL-NB: LKW-Brand auf dem Hafengelände Karnin (Usedom)(Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Am 08.03.2022, gegen 21:10 Uhr, wurde nach Mitteilung der

Rettungsleitstelle der Feuerwehr ein Brand im Hafen Karnin (Usedom)

polizeibekannt. Ein auf einem Firmengelände bereits mehrere Stunden

abgestellter LKW war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten.

Bei Eintreffen der zum Löschangriff bestellten 11 Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Usedom und Polizeibeamten des Polizeireviers

Heringsdorf stand das Führerhaus in voller Ausdehnung in Flammen und

brannte letztlich vollständig aus. Der Brand konnte umfänglich

gelöscht und ein Übergreifen des Feuers verhindert werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 30.000,00 Euro. Zum Zeitpunkt des

Brandes befanden sich keine Personen im Fahrzeug und auf dem

Firmengelände. Eine erste Einschätzungen zur Brandursache schloss

eine Selbstentzündung aufgrund technischen Defekts aus und erhärtete

den Verdacht der Brandstiftung.

Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam hat die

kriminalpolizeilichen Ermittlungen am Brandort aufgenommen.



