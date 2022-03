POL-NB: Korrektur zu Pressemitteilung Versammlungsgeschehen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Neubrandenburg (ots) -



Bezugenehmend auf das Versammlungsgeschehen am 07.03.22 in der Stadt Neubrandenburg wird mitgeteilt, dass der Redebeitrag zu Beginn der Veranstaltung nicht als pro-russisch bezeichnet werden kann.



Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.



Die ursprüngliche Meldung ist hier zu finden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5164849



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell