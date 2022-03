POL-ANK: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf der B104 zwischen Pasewalk und Löcknitz

Pasewalk (ots) -



Heute Mittag (08.03.2022, ca. 11:20 Uhr) kam es auf der B104 im Ort Rossow zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei PKW seitlich kollidierten.



Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo auf der B104 von Pasewalk nach Löcknitz. Im Ort Rossow geriet der 22-Jährige mit seinem Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenspur. Dort kollidierte er mit seinem Ford Mondeo seitlich mit einem ihm entgegenkommenden Ford Focus, an dessen Steuer ein 60 Jahre alter Fahrzeugführer saß. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Ford Mondeo des Unfallverursachers nach rechts geschleudert und blieb am Straßenrand stehen.



Durch die Kollision hatte sich die Tür des Ford Mondeo stark verzogen, sodass die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Löcknitz diese öffnen müssten, damit der 22-Jährige seinen PKW verlassen konnte. Er hatte sich beim Unfall nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt, war ansprechbar, klagte aber über Schmerzen in der Bauchregion. Er wurde anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Pasewalk gebracht.



Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision beschädigt, sodass insgesamt ein Sachschaden von ca. 3500 Euro entstanden ist. Der PKW des unfallverursachenden 22-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle geborgen werden.



Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die B104 in der Ortschaft Rossow für ca. 30 Minuten voll gesperrt.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige.



