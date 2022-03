POL-NB: Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatt

Malchin (ots) -



In dem Zeitraum des 04.03.2022, 15:45 Uhr bis zum 07.03.2022, 07:20 Uhr, kam es in 17089 Burow, Seltzer Straße, zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Werkstatt.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Firmengelände und anschließend gewaltsam Zugang zu der darauf befindlichen Werkstatt.



In dieser Werkstatt befindet sich ein Traktor, aus welchem ein GPS-Modul sowie der dazugehörige Rechner entwendet wurden.



Weiterhin verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle, welche sich ebenfalls auf dem Firmengelände befindet. Aus dieser wurde nicht entwendet.



Die geschätzte Schadenshöhe beträgt 8.100,00 Euro.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg kam zum Zwecke der Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Malchin hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die zu den Tatzeiten in der Nähe der Tatorte auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Malchin unter 03994 - 2310 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden,



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell