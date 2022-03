POL-LWL: Nach Verkehrsgefährdung auf der B 104 in Brüel - Polizei sucht Fahrer eines Kleintransporters

Brüel (ots) -



Nach einer mutmaßlichen Straßenverkehrsgefährdung am Dienstagmorgen in Brüel sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls. Gegen 07:35 Uhr soll auf der B 104 in Höhe der Brüeler Ortsumgehung ein weißer Kleinwagen ein anderes Auto überholt und dabei einen im Gegenverkehr befindlichen hellen Kleintransporter abgedrängt haben. Der Fahrer des Kleintransporter war Zeugenaussagen zufolge nach rechts ausgewichen, um einen Zusammenstoß mit dem Kleinwagen zu verhindern. Dabei kam er auf einem angrenzenden Fahrradweg zum Stehen. Nach dem Vorfall fuhren beide beteiligten Autos weiter. Auch der Transporterfahrer, der dem überholenden PKW ausgewichen war. Dieser wird gebeten, sich als Zeuge mit der Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) in Verbindung zu setzen. Der Vorfall selbst wurde durch einen anderen Autofahrer gemeldet, der der Polizei auch das Kennzeichen des verursachenden PKW übermitteln konnte. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



