POL-HRO: Graffiti-Sprayer nach Zeugenhinweis gestellt

Rostock (ots) -



Dank eines Zeugenhinweises konnten in der vergangenen Nacht gleich zwei Tatverdächtige auf frischer Tat durch Polizeibeamte gestellt werden. Gegen die beiden 16 bzw. 18-jährigen Deutschen wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.



Gegen 23:00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge zwei Tatverdächtige, die im Bereich der Straßenkreuzung Am Vögenteich/ August-Bebel-Straße gleich mehrere Graffiti auf die Fahrbahn sprühten. Die Tatverdächtigen entfernten sich in Richtung Innenstadt, während sie weiterhin einzelne sogenannte Tags auf den Boden sprühten. Der 28-jährige Rostocker, der die Tat beobachtete, nahm zu Fuß die Verfolgung auf und informierte die Polizei. Die hinzugerufene Streifenwagenbesatzung konnte die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später im Bereich der Kloppstockstraße stellen.



Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen wurden Spraydosen, Schablonen und Farbreste an der Bekleidung der Tatverdächtigen festgestellt, wodurch sich der Tatverdacht erhärtet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Florian Müller

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell