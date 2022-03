POL-LWL: Hoher Sachschaden beim Zusammenstoß zweier PKW

Parchim (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW ist am Montagnachmittag in Parchim ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro entstanden. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. Der Vorfall ereignete sich auf einer Straßenkreuzung auf dem Südring. Offenbar hatte einer der beiden Autofahrer die Vorfahrt missachtet. Beide Fahrzeuge, die jeweils erheblich beschädigt wurden, mussten anschließend abgeschleppt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell