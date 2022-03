POL-NB: Brand eines Wohnmobils

Details anzeigen verbranntes Wohnmobil verbranntes Wohnmobil

Sassnitz (LK VR) (ots) -



Am 07.03.2022, gegen 19.30 Uhr kam es in Göhren, Strandstraße zu einem Brand.

Durch die Rettungsleitstelle wurde ein brennendes Wohnmobil auf einem Parkplatz gemeldet. Dieses brannte bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in voller Ausdehnung. Durch eine Zeugin wurde im Wohnmobil ein Feuerschein gesehen, woraufhin sie die Freiwillige Feuerwehr alarmierte. Diese löschte den Brand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro. Durch den Brand wurde noch ein zweites Fahrzeug beschädigt. Hier entstand ein Schaden von ca. 20.000 Euro.

Die Fahrzeughalter waren vor Ort.

Nach gegenwärtigen Stand der Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.



