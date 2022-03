POL-SN: Versammlungslagen in der Landeshauptstadt

Schwerin (ots) -



Am 07.03.2022 ab 18.00 Uhr fand eine angemeldete Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen in Schwerin statt.

Der Aufzug begann am Bertha-Klingberg-Platz und zog durch die Innenstadt bis zum Grunthalplatz. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt. An der Versammlung nahmen ca. 950 Personen teil.



Während des Aufzuges kam es, ersten Erkenntnissen nach, aus einem Wohngebäude heraus zu einem Eierwurf in Richtung der Demonstranten. Das Ei landete auf der Straße, es wurde niemand verletzt. Eine Strafanzeige wegen versuchter Körperverletzung wurde von Amts wegen aufgenommen. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen.



Parallel fand jeweils eine Gegenversammlungen am Bertha-Klingberg-Platz sowie in der Wismarschen Straße Ecke Zum Bahnhof statt. An diesen Versammlungen nahmen bis zu 15 Personen teil.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell