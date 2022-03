POL-LWL: Plastikmüll illegal im Garten verbrannt

Hagenow (ots) -



Ein Gartenfeuer hat ein Grundstückseigentümer in Scharbow bei Hagenow am Samstag offensichtlich dazu genutzt, um auch Plastikmüll illegal zu verbrennen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Mann unter anderem alte Plastiksäcke, Kunststoffeimer und Plastikplatten in dem Feuer entsorgte. Aufgrund eines Hinweises war die Polizei gegen Mittag zum Einsatz gekommen. Der Verursacher wurde daraufhin aufgefordert, das Feuer zu löschen. Zudem hat die Polizei gegen den Betreffenden eine Strafanzeige wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen aufgenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das Abbrennen von Gartenabfällen nur im rechtlichen Rahmen gestattet ist.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell