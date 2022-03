POL-HRO: Schreckschusswaffe führt zu einem Polizeieinsatz

Bad Kleinen (ots) -



Am 06.03.2022 gegen 16:45 Uhr sorgte ein 40-Jähriger Mann für einen

Polizeieinsatz am Bahnhof von Bad Kleinen. Zuvor wurde er von

Reisenden dabei beobachtet, wie er auf dem Bahnhofsgelände einen

Revolver aus einem Rucksack zog. Daraufhin verlegten mehrere

Streifenwagen der Landespolizei vom Polizeihauptrevier Wismar sowie

der Bundespolizei aus Schwerin und Wismar zum Einsatzort.

Währenddessen begab sich der Mann mit dem Revolver in der Hand aus

dem Bahnhofsgebäude und ging die Hauptstraße entlang. Dort konnte er

durch die eingetroffenen Kräfte des Polizeihauptreviers Wismar

gestellt und überwältigt werden.

Anschließend stellte sich heraus, dass es sich bei der mitgeführten

Waffe um eine ungeladene Schreckschusswaffe handelte. Der

Tatverdächtige zielte während seines Handelns auf keine Person.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der 40-Jährige

Deutsche war stark alkoholisiert. Eine Atemalkoholprüfung ergab einen

Wert von 2,75 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen Bedrohung

und des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.



