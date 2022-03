POL-HRO: Versammlungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine in Schwerin und Rostock

Rostock (ots) -



Am heutigen Sonntag fanden in der Landeshauptstadt Schwerin und in

der Hansestadt Rostock zwei angemeldete Versammlungen im Zusammenhang

mit den aktuellen Geschehnissen in der Ukraine statt.



In Rostock versammelten sich in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:20 Uhr

bis zu 400 Teilnehmer auf dem Neuen Markt, um gegen den Krieg in der

Ukraine zu demonstrieren.



Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine versammelten sich

zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr 650 Teilnehmer in Schwerin im Alten

Garten.



Die Mitarbeiter der örtlichen Polizeireviere begleiteten die

friedlichen Versammlungen.



Im Auftrag



Dirk Beyer

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell