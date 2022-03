POL-NB: Raubstraftat in Sralsund

PHR Stralsund (ots) -



Am 06.03.22, gegen 12:15 Uhr, wurden Rettungsdienst und Polizei

darüber informiert, dass sich in der Unterführung des Grünhufer

Bogens in Stralsund eine verletzte Person befinden soll, welche Opfer

von Gewalt geworden ist.

Nach bisherigem Stand der Ermittlung trafen am 05.03.22, gegen 18:00

Uhr, vier bislang unbekannte Tatverdächtige, drei Männer und eine

Frau, auf einen dort lebenden 51-jährigen afghanischen

Staatsangehörigen. Die Tatverdächtigen sprachen den Geschädigten an

und fragten nach dessen Herkunft. Der 51-Jährige antwortete

daraufhin, dass er aus Afghanistan kommt. Daraufhin schlugen zwei der

männlichen Täter dem Geschädigten unvermittelt mehrfach ins Gesicht.

Im weiteren Verlauf nahm einer der beiden Schläger einen stärkeren

Ast und schlug nun mit diesem mehrfach gegen den Oberkörper des

Opfers. Während dieser Handlungen nahm einer der Täter den linken Arm

des 51-Jährigen, entfernte die angelegte Armbanduhr und entwendet

diese. Weiterhin wollten die Täter ihrem Opfer noch einen Ring

entwenden. Da sich jedoch zu diesem Zeitpunkt eine Personengruppe dem

Tatort näherte, ließen die Täter vom Geschädigten ab und flüchtete.

Der 51-Jährige erlitt Hämatome am gesamten Oberkörper und im Gesicht.

Er wurde durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Eine weitere

medizinische Betreuung lehnt er ab. Eine Beschreibung der Täter

konnte der Geschädigte nicht abgeben.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier in Stralsund unter 03831-2890624, die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



