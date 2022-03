POL-HRO: Mehrere beschädigte Kfz in Schweriner Innenstadt

Schwerin (ots) -



Am Abend des 05. März stellte eine Zivilstreife der Polizei Schwerin

in der Altstadt eine Vielzahl beschädigter Kraftfahrzeuge fest. Die

am Straßenrand geparkten Kfz waren durch den oder die unbekannten

Tatverdächtigen unterschiedlich schwerwiegend zerkratzt worden. Die

Beschädigungen reichten von kürzeren, oberflächlichen Kratzern im

Lack bis hin zu großflächigen Beschädigungen ganzer Fahrzeugseiten.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurden in folgenden

Straßen 45 beschädigte Fahrzeuge festgestellt:



- Große Wasserstr.

- Kleine Wasserstr.

- Seestr.

- Fritz-Reuter-Str.

- Demmlerstr.

- Brunnenstr.

- Bleicherstr.



Die geschädigten Fahrzeughalter*innen konnten bisher durch die

Polizei noch nicht erreicht werden und werden gebeten, sich mit der

Polizei Schwerin in Verbindung zu setzen.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche

Hinweise, insbesondere in Hinblick auf mögliche Tatverdächtige,

nehmen das Polizeihauptrevier Schwerin und das Kriminalkommissariat

Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über

die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag

Johannes Wohlschlegel

Kriminaldauerdienst Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell