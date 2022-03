POL-SN: Versammlungslagen in der Landeshauptstadt

Schwerin (ots) -



Am heutigen Samstag fanden in der Landeshauptstadt Schwerin drei Versammlungen statt.



Um 11:00 Uhr begann eine Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen. Die ca. 350 Teilnehmer zogen vom Bertha-Klingberg-Platz durch die Innenstadt zurück zum Antreteplatz, hier fand eine Abschlusskundgebung statt.

Während der Versammlung wurde ein Teilnehmer festgestellt, der verbotene Gegenstände bei sich führte. Ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz wurde zur Anzeige gebracht sowie ein Platzverweis augesprochen.



Am Alten Garten fand ab 14:00 Uhr eine weitere Versammlung mit kritischem Bezug zu den Corona-Maßnahmen statt. An dieser Versammlung nahmen 130 Personen teil. Gleichzeitig wurde eine Gegenversammlung vor der Schloßbrücke mit 40 Teilnehmern durchgeführt.

Im Vorfeld der beiden letztgenannten Versammlungen ereignete sich eine versuchte Körperverletzung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell