POL-NB: Verkehrsunfall mit fünf Leichtverletzen auf der B105

Ribnitz- Damgarten (LK VR)



Am Freitagabend, gegen 17.10 Uhr, kam es auf der B105 in Ribnitz-Damgarten zu einem schweren Verkehrsunfall.



Der PKW Fahrer eines VW T5 befuhr die B105 aus Richtung Stralsund kommend in Fahrtrichtung Ribnitz-Damgarten. Die Lichtzeichenanlage Höhe Schillstraße zeigte zum Unfallzeitpunkt Rotlicht, somit hätte der Fahrer des VWs seiner Wartepflicht nachkommen müssen.

Der beteilgte PKW-Fahrer eine Kias befuhr die Schillstraße aus Richtung Stralsunder Straße kommend in Richtung B105 und wollte an der grün zeigenden LZA Anlage nach rechts auf die B105 in Fahrtrichtung Ribnitz abbiegen.

Da der 40jährige VW-Fahrer seiner Wartepflicht jedoch nicht nachkam, kam es zu einer Kollision beider Fahrzeuge, so dass der PKW Kia linksseitig in den Straßengraben geschoben wurde.

Der VW-Fahrer und sein 36jähriger Beifahrer wurden dabei leicht verletzt und verblieben vor Ort.

Der 39jährige Kia-Fahrer, sowie seine 33jährige Mitfahrerin wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls leicht verletzt und in die Boddenklinik verbracht. Ein 62jähriger Insasse des Kia verblieb nach medizinischer Behandlung vor Ort.



Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ortsansässige Abschleppunternehmen geborgen.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Für die Unfallaufnahme, die Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn (Austritt von Kühlflüssigkeit) musste die B105 für ca. eine Stunde voll gesperrt werden.



