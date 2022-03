POL-NB: Illuminierungsleuchten entwendet

Stralsund (LK VR) (ots) -



Vom 03.03.2022 bis 13.03.2022 findet in Stralsund ein Illuminierungsevent an insgesamt sieben Standorten im Stadtgebiet statt. Der Polizei wurde heute der Diebstahl von drei Illuminierungsleuchten und diversem Zubehör vom Standort Ventspils- Platz in Knieper West gemeldet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro

Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeihauptrevier Stralsund unter 03831 28900 oder unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 5582 2131

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell