POL-NB: Diebstahl eines PKW Ford Edge in Waren

In der Zeit vom 02.03.2022, 16:00 Uhr, bis zum 04.03.2022, 16:00 Uhr,

wurde vom Freigelände eines Autohauses in der Siegfried-Marcus-Straße

in Waren ein silberfarbener PKW Ford Edge entwendet. Der PKW ist

derzeit nicht zugelassen und demzufolge sind an diesem keine

amtlichen Kennzeichen angebracht. Der Wert des im Jahre 2017 gebauten

Fahrzeuges wird auf ca. 28.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeihauptrevier Waren unter 03991-1760, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.







