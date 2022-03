POL-NB: Ergänzungsmeldung zum Einbruch in eine Filiale einer Autovermietung in Greifswald

Sassnitz (ots) -



Der bei dem Einbruch in einer Autovermietung in Greifswald entwendet

VW Passat wurde am 04.03.2022, gegen 14:40 Uhr, in der Mukraner

Straße in Sassnitz aufgefunden. Somit kann die Fahndung nach dem

Fahrzeug eingestellt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wer

das Fahrzeug genutzt bzw. dort abgestellt hat, werden gebeten, sich

an das Polizeirevier Sassnitz unter 03839/23070, die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede

andere Polizeidienststelle zu wenden.



