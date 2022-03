POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Bandenitz (ots) -



Bei einem Zusammenstoß zweier PKW sind am Freitagmorgen auf der B 321 in Bandenitz zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 41-jähriger Autofahrer an einer Einmündung die Vorfahrt eines auf der Bundesstraße befindlichen PKW missachtet, worauf es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei verletzte sich der mutmaßliche Unfallverursacher, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,28 Promille festgestellt wurde, leicht. Der andere Autofahrer, ein 25-jähriger deutscher Mann, erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen anschließend in ein Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf über 22.000 Euro beziffert. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 321 für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Gegen den 41-jährigen deutschen Autofahrer hat die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.



