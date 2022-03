POL-SN: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubstraftat in Schwerin

Schwerin (ots) -



Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei in der Landeshauptstadt Schwerin am gestrigen Donnerstag, dem 03.03.2022 erzielen:



Gegen Mittag suchte ein 36-jähriger Deutscher die Wohnung seines 70-jährigen Bekannten im Stadtteil Mueßer Holz auf. Nachdem der Geschädigte auf dessen Läuten hin die Wohnungstür geöffnet hatte, wurde er von dem Tatverdächtigen körperlich angegriffen und überwältigt.



Anschließend entwendete der ungebetene Besucher dem Mann einen dreistelligen Bargeldbetrag aus dessen Wohnung und flüchtete.

Der 70-jährige Deutsche erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.



Die Polizei konnte den flüchtigen Tatverdächtigen im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld antreffen und vorläufig festnehmen.



Das Amtsgericht Schwerin hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Schwerin Haftbefehl erlassen, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.



Es wird gebeten, Rückfragen zum Vorgang ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Schwerin zu richten.



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell