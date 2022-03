POL-NB: Durchsuchungsmaßnahmen des Staatsschutzes im Müritzbereich

Waren (Müritz) (ots) -



In den heutigen frühen Morgenstunden wurden drei Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Neubrandenburg vollstreckt.



Zugrundeliegend waren drei Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg ermittelt gegen einen 43-jährigen und einen 17-jährigen Deutschen aus Waren, sowie einen 64-jährigen Deutschen aus Röbel. Die drei Männer stehen im Verdacht, volksverhetzende Inhalte in sozialen Netzwerken veröffentlicht zu haben.



Insgesamt 15 Einsatzkräfte durchsuchten heute früh die beiden Wohnungen in Waren und Röbel. Die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion wurden dabei von Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg unterstützt.



Neben Datenträgern (Handys, Laptops) wurde ein Bettlaken mit der Aufschrift "Todesstrafe für Kinderschänder" beschlagnahmt.



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell