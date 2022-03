POL-SN: Trunkenheitsfahrt mit E-Roller festgestellt

Schwerin (ots) -



Einer Funkstreifenbesatzung des Polizeihauptreviers Schwerin fiel am 03.03.2022 gegen 21.20 Uhr in der Mecklenburgstraße ein E-Roller auf, der widerrechtlich von zwei Personen benutzt wurde. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 35-jährige Fahrer aus Schwerin alkoholisiert war.



Der gebürtige Spanier wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,29 Promille auf, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Strafanzeige erstattet wurde.



Sein 31-jähriger Mitfahrer, ein ebenfalls in Schwerin lebender Spanier, musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.



