POL-NB: Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Radfahrer

Am 03.03.2022 gegen 19:25 Uhr befuhr der 17-jährige deutsche Fahrradfahrer den gemeinsamen Geh- und Radweg neben der L 21 zwischen Klockenhagen und Dierhagen in Richtung Dierhagen. Höhe Abzweig Dändorf kam dem Fahrradfahrer ein 67-jähriger deutscher Fußgänger auf dem unbeleuchteten Weg entgegen. Nach ersten Erkenntnissen kam es aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse, der dunklen Bekleidung und des fehlenden Lichts am Fahrrad zum Frontalzusammenstoß der Beteiligten. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und konnte vor Ort behandelt werden. Der Fußgänger erlitt durch den Zusammenstoß schwere Kopfverletzungen und wurde mit einem angeforderten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Die L 21 war für die Zeit der Unfallaufnahme für eine Stunde voll gesperrt. Es kamen drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Dierhagen mit insgesamt 15 Kameraden und Kameradinnen, ein Rettungswagen, und ein Notarztwagen zum Einsatz. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Es entstand kein Sachschaden.



