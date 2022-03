Öffenlichkeitsfahndung nach 87-jährigen Mann aus Ribnitz-Damgarten

Details anzeigen Foto Karl Bellin Foto Karl Bellin

Seit dem 03.03.2022, gegen 17:15 Uhr, wird Herr

Vorname: Karl Gustav Hans

Name: Bellin

Alter: 87 Jahre

Wohnort: 18311 Ribnitz-Damgarten

vermisst oder: als vermisst gemeldet.

Der Mann war am 03.03.2022, gegen 17:15 Uhr mit seiner Frau in einem Waldstück in Damgarten spazieren.

Beschreibung:

- Größe: 180 cm

- Gewicht:

- Haare: lange, dunkle Haare

- Gestalt / Figur: schlank, gebeugte Haltung

- Gang / Auffälligkeiten: schlecht zu Fuß

zuletzt getragene Bekleidung:

- schwarze Pudelmütze

- Sonnenbrille

- anthrazitfarbener Anorak

- grünliche Cordhose

- Zettel mit Kontaktdaten der Ehefrau befindet sich an seiner Jacke

mitgeführte Gegenstände:

- Nordic Walking Stöcker

Besonderheiten:

- leidet an Demenz

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter Telefon 03821-875224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

~

im Auftrag

Raphael Wittek

Kriminalrat

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

~