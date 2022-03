POL-NB: Photovoltaikanlage angegriffen

Penzlin (ots) -



In den Abendstunden des 01.03.2022 wurden von einer Photovoltaikanlage in Penzlin drei Wechselrichter im Gesamtwert von ca. 9.000 Euro entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gegen 23:45 Uhr widerrechtlich Zutritt auf das Gelände der Rinderstallanlage, Am Schmorter See in 17217 Penzlin verschafft. Anschließend wurden drei Wechselrichter der Photovoltaikanlage gewaltsam entfernt und infolgedessen entwendet.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung vor Ort.

Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Waren hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die zur Tatzeit in der Nähe des Tatortes auffällige Fahrzeug- und Personenbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Waren unter 03991-1760 oder in der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell