POL-LWL: Brand eines PKW in Brüel

Am Mittwochabend kam es in Brüel zum Brand eines PKW. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte der vor einer Garage abgestellte PKW aus bisher unbekannter Ursache im Bereich des Motorraumes komplett aus. Der 50-jährige Eigentümer des Fahrzeugs war nicht vor Ort und musste durch die Polizei verständigt werden. Demnach soll das Fahrzeug ohne Batterie und Stromverbindung gewesen sein und bereits seit einiger Zeit vor der Garage stehen. Angrenzende Gebäude wurden durch das Feuer nicht beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei in Sternberg ermittelt nun im Fall der vorsätzlichen Brandstiftung und nimmt Hinweise unter der Tel. 03847/ 43270 entgegen.



