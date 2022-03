POL-SN: Couragierter Fahrzeugführer verhindert Fortsetzung einer Trunkenheitsfahrt - Korrektur der telefon. Erreichbarkeit der Polizei

Schwerin (ots) -



Dem couragierten Handeln eines 58-jährigen Fahrzeugführers ist

es zu verdanken, dass die Trunkenheitsfahrt einer 49-jährigen Frau aus dem Schweriner Umland unterbunden werden konnte.



Der Zeuge war morgens am 02.03.2022 gegen 7:40 Uhr im Fährweg auf die vor ihm fahrende Fahrzeugführerin aufmerksam geworden, die mit ihrem Pkw mehrfach nach links in Richtung Gegenfahrstreifen geriet. Hierbei hatte sie auch einen Wagen im Gegenverkehr gefährdet.



Dem Zeugen gelang es schließlich noch im Fährweg, die angetrunkene Frau per Handzeichen zum Anhalten zu bewegen und rief die Polizei hinzu. Eine erste Atemalkoholprüfung bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 2,23 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ihr Führerschein sichergestellt wurden. Auch ihr Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bitte in diesem Zusammenhang um Mithilfe: Sowohl der noch unbekannte, gefährdete Fahrzeugführer im Gegenverkehr sowie auch andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 bzw. über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



