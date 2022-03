POL-NB: WhatsApp-Betrug verursacht Schaden von über 1.700 EUR

Greifswald (ots) -



Am 01.03.22 erhielt die 62-jährige Geschädigte aus Greifswald eine WhatsApp von einer ihr unbekannten Nummer (siehe Foto).



Ein unbekannter Tatverdächtiger gab sich als Sohn der Anzeigenden aus und teilte über den Messenger-Dienst mit, dass sein Handy kaputt sei und er sich mit seiner neuen Nummer melden würde. Gleich darauf bat er "seine Mutter" um zwei Überweisungen, die er aufgrund seines defekten alten Handys nicht selbst vornehmen könne. Die 62-Jährige erledigte die Überweisungen in Höhe von über 1.700 EUR.



Am 02.03.22 wollte sie ihren Sohn auf seiner angeblich neuen Nummer telefonisch erreichen. Als das misslang, wählte die Frau die ihr bereits bekannte Nummer.

Ihr echter Sohn erklärte dann am Telefon, dass sie einem Betrug auferlegen war.



Erst im Februar waren bei Pasewalk und bei Neubrandenburg diese Maschen geglückt und angezeigt worden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5151984



Wenn Sie solche Nachrichten empfangen, wählen Sie die Ihnen bisher bekannte Nummer Ihrer Angehörigen und fragen persönlich nach. Nehmen Sie keine Überweisungen vor, bevor Sie nicht persönlichen Kontakt hatten.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell