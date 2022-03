POL-NB: Betrug durch falschen Interpol Beamten - Geschädigte verliert über 27.000 EUR

Greifswald (ots) -



Am gestrigen Abend erschien eine 27-jährige Geschädigte auf dem Polizeihauptrevier Greifswald um einen Betrug anzuzeigen.



Sie hatte in den gestrigen Mittagsstunden (02.03.22, 12:00 Uhr) einen Anruf von einer Handynummer erhalten. Der männliche Anrufer stellte sich als ein Beamter von Interpol vor. In dem ersten Telefonat, welches über eine Stunde andauerte und in Englisch geführt wurde, versicherte er der Geschädigten glaubhaft, dass ihre persönlichen Daten für kriminelle Zwecke genutzt werden. Es steht zu befürchten, dass die Daten auch für einen Zugriff auf ihr Konto genutzt werden.



Der falsche Polizist brachte die Geschädigte dazu, eine App zum Handel von Kryptowährung zu installieren und eine Überweisung in Höhe von 10.000 EUR auf ein ausländisches Konto vorzunehmen.



In zwei weiteren Anrufen und zahlreichen WhatsApp-Nachrichten (auch in Englisch) überzeugte der unbekannte Tatverdächtige die 27-Jährige davon zwei weitere Überweisungen vorzunehmen.



Die Geschädigte verlor insgesamt 27.500 EUR.



