POL-NB: Illegale Abfallverbrennung

Groß Nemerow (ots) -



Beamte des Autobahnpolizeirevieres Altentreptow bemerkten am 02.03.2022 gegen 08:40 Uhr während der Streifenfahrt eine starke Rauchentwicklung über der Ortschaft Groß Nemerow.



Vor Ort wurde ein 67-jähriger Mann festgestellt, welcher auf einem umfriedeten Grundstück Kunststoffabfälle verbrannte.



Die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz ermittelt nun gegen den 67-jährigen Tatverdächtigen wegen der illegalen Abfallverbrennung.



Die Polizei weist darauf hin, dass eine umweltgefährdende Abfallbeseitigung strafbar ist.



Das Verbrennen pflanzlicher Abfälle ist in der Zeit vom 01.-31.03. und vom 01.-31.10. unter bestimmten Voraussetzungen zulässig.

Informationen, die Voraussetzungen und die Orte, an denen das Verbrennen erlaubt oder grundsätzlich verboten ist, erhalten Sie auf der Internetseite des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell