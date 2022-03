80-jährige Rentnerin auf Usedom vermisst

Details anzeigen vermisste Frau Hasselbach vermisste Frau Hasselbach

Seit dem 02.03.2022, ca. 14:00 Uhr, wird Ingrid Hasselbach vermisst, die derzeit in Balm auf der Insel Usedom Urlaub macht.

Frau Hasselbach wurde letztmalig auf dem Golfplatz des Hotels Balmer See gesehen. Die umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden.

Frau Hasselbach ist derzeit unbekannten Aufenthalts. Die 80-Jährige wird wie folgt beschrieben.

- ca. 165 cm groß

- mittellange blonde Haare im Pagenschnitt

- normale Figur und trägt Kleidergröße 42

- mit einer dicken buntgestreiften Strickjacke, einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhen bekleidet

- die Vermisste trägt eine Brille

- die Vermisste hat weder einen Ausweis, noch ein Mobiltelefon bei sich

- die Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe

Die Polizei bittet die Bevölkerung und die Medien um Unterstützung bei der Suche nach der 80-Jährigen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Ingrid Hasselbach geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Heringsdorf, Tel: 038378-279-224 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.