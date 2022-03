POL-HRO: Scheunenbrand in Bobzin bei Lübz

Rostock (ots) -



Am 02.03.2022 gegen 23:50 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers

Plau am See durch die Rettungsleitstelle des Landkreises

Ludwigslust-Parchim zu einem Scheunenbrand gerufen. Eine Ausbreitung

der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus konnte durch die Feuerwehren

Lübz, Passow und Parchim verhindert werden. Alle Bewohner konnten das

Gebäudes rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der

Gesamtschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Das Haus ist

weiterhin bewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger

Brandstiftung.



