POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall in Rostock

Rostock (ots) -



Am 02.03.2022 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Straßenbahnen.



Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich des Rostocker Südrings/ Platz der Freundschaft. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Straßenbahnen. Insgesamt wurden 30 Personen verletzt, vier davon schwer. Darunter auch der Fahrer einer Straßenbahn, der von den Rettungskräften aus dem Führerhaus herausgeschnitten werden musste.



Der Bereich des Südrings zwischen Goetheplatz und E.-Schlesinger-Straße musste komplett gesperrt werden. Hierdurch kam es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Zur Aufarbeitung des Unfallhergangs kamen Verkehrsermittler des Kriminalkommissariats Rostock sowie die DEKRA zum Einsatz. Die Ermittlungen hierzu dauern an.



