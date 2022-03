POL-LWL: Videowagenbesatzung der Polizei deckt mehrere Verkehrsverstöße bei Ehepaar auf

Parchim / Stolpe (ots) -



Ein Ehepaar hat am Mittwochvormittag auf der BAB 24 mit zwei Fahrzeugen mehrere Verkehrsverstöße begangen. Eine Videowagenbesatzung der Polizei deckte die Verstöße auf. Mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 121 km/h war die Frau mit einem PKW-Gespann zwischen Parchim und Suckow unterwegs. PKW und Anhänger hätten maximal 80 km/h schnell sein dürfen. Ein nachfolgender Kleintransporter, in dem wie sich später herausstellte der Ehemann saß, fuhr deutlich zu dicht auf das vorausfahrende PKW-Gespann auf und hielt dementsprechend den Sicherheitsabstand nicht ein. Die Videowagenbesatzung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Stolpe stoppte daraufhin beide Fahrzeuge. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass an dem Kleintransporter, den der 49-jährige Ehemann fuhr, falsche Kurzzeitkennzeichen angebracht waren. Diese wurden ursprünglich für ein anderes Fahrzeug ausgegeben. Die Polizei erstattete daraufhin Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Urkundenfälschung und Kennzeichenmissbrauchs. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem muss er sich für den Abstandsverstoß verantworten. Gegen die 43-jährige deutsche Ehefrau ist wegen des Geschwindigkeitsverstoßes eine Bußgeldanzeige gefertigt worden. Sie muss jetzt mit einem einmonatigen Fahrverbot, zwei Punkten und einem Bußgeld in Höhe von 960 Euro rechnen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell