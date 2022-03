POL-NB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Waren (ots) -



Am 02.03.2022 gegen 13:30 Uhr ist es in der Kirchstraße in 17194 Rambow zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine Person schwer verletzt wurde.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Kirchstraße in der Ortschaft Rambow in Richtung Moltzow, als er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Böschung gefahren ist.



Der 54-Jährige aus der Gemeinde Moltzow wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in das Warener Krankenhaus gebracht.



Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden.



Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt.



