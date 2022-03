POL-NB: Kellerbrand in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) -



Am 02.03.2022 gegen 09:45 Uhr wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus gerufen.



Nach bisherigen Erkenntnissen brannte in dem Wohnhaus der Wilhelm-Stolte-Straße ein Kellerverschlag. Eine Ausbreitung der Flammen auf die Wohnungen des Hauses konnte durch die Feuerwehren Neustrelitz und Alt-Strelitz verhindert werden.

Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.



Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.050 Euro geschätzt.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen werden durch die Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell