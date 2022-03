POL-HWI: Einbruch in einen Firmentransporter - Polizei sucht Zeugen

Dorf Mecklenburg (ots) -



Gestern wurde die Wismarer Polizei darüber informiert, dass in Dorf Mecklenburg in den vergangenen Tagen ein Firmentransporter aufgebrochen worden sei.



Im Zeitraum von Donnerstagabend (24. Februar) bis zum Montagmorgen (28. Februar) drangen unbekannte Täter über die Seitentür in den weißen Renault Traffic ein und stahlen aus diesem diverses Werkzeug, unter anderem eine Motorflex der Marke Würth.

Der Firmenwagen war zur Tatzeit in der Straße Am Burgwall in Dorf Mecklenburg, nahe der dortigen Kirche, abgestellt.

Der Gesamtschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Einbruchdiebstahl aufgenommen.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203 0, der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



