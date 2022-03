POL-NB: Videowagen im Einsatz - mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen durch 20 jährigen Audi-Fahrer

Altentreptow (ots) -



Am 01.03.2022 waren die Beamten der Besonderen Verkehrsüberwachung des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow mit dem Videowagen zur mobilen Verkehrsraumüberwachung im Einsatz.



Gegen 12.50 Uhr fiel den Beamten auf der L35 von Altentreptow in Richtung Neubrandenburg ein Audi A8 auf, welcher mit zu hoher Geschwindigkeit vor ihnen fuhr. Auf Höhe des Bahnhof Neddemin ist die zulässige Geschwindigkeit auf 80 km/h reduziert. Der Fahrzeugführer des Audis war hier mit einer vorwerfbaren Durchschnittsgeschwindigkeit von 139 km/h unterwegs.



Auf Höhe des Abzweiges Trollenhagen ergab die Auswertung eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 131 km/h bei erlaubten 70 km/h. Aufgrund der Höhe der Überschreitung von 61 km/h wird in diesem Fall von einem vorsätzlichen Handeln ausgegangen, was eine Verdopplung der Geldbuße zur Folge haben wird.



Auf der L35 hinter dem Abzweig Trollenhagen beschleunigte der Fahrzeugführer seinen Pkw erneut. Der Pkw erreichte eine vorwerfbare Durchschnittsgeschwindigkeit von 166 km/h bei erlaubten 100 km/h und somit eine Überschreitung von 66 km/h.



Auf der Strecke zwischen Altentreptow und Neubrandenburg überholte der Fahrzeugführer zudem einen anderen Pkw, obwohl eine Behinderung des Gegenverkehrs nicht ausgeschlossen werden konnte.



Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass sich der 20-jährige Fahrzeugführer noch in der Probezeit befindet.



Auf den 20-Jährigen wird nun ein hohes Bußgeld, mehrere Punkte und ein Fahrverbot von bis zu 5 Monaten zukommen.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell