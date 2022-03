POL-HRO: 11-Jährige überführen mutmaßliche Fahrraddiebe

Rostock (ots) -



Dank des detektivischen Gespürs zweier 11-Jähriger, müssen sich nun drei Tatverdächtige wegen des Fahrraddiebstahls verantworten.



Am 01.03.2022, gegen 17 Uhr, beobachteten die zwei Schüler drei Personen dabei, wie sie im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Mecklenburger Allee zuerst ein Fahrradschloss zerschnitten und danach mit dem Fahrrad davonfuhren. Die Diebe hatten ihre Rechnung jedoch ohne den beherzten Einsatz der beiden Nachwuchs-Ermittler gemacht. Der Junge und das Mädchen hatten nicht nur beobachtet, in welchem Hausaufgang die drei Tatverdächtigen verschwunden sind. Sie konnten zudem eine detaillierte Personenbeschreibung abgeben. Die Mutter eines der Kinder informierte umgehend die Polizei. Beamte des Polizeireviers Lichtenhagen kamen zum Einsatz und konnten anhand der guten Beschreibung zwei der drei Tatverdächtigen im Bereich der Mecklenburger Allee feststellen. Die beiden Deutschen hatten ein weiteres Fahrrad dabei. Eigentumsnachweise konnten nicht erbracht werden. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen dauern an.



Die Fahrräder wurden durch die Beamten für die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Rostock sichergestellt.



Die Rostocker Polizei bedankt sich bei den beiden 11-jährigen Schülern, dass die zwei Tatverdächtigen dank ihrer Hilfe gestellt werden konnten.



