POL-HRO: Flaschenwurf auf Polizeirevier Lichtenhagen

Heute Nacht gegen 01.30 Uhr haben zunächst unbekannte Täter zwei Flaschen gegen das Gebäude des Polizeireviers Lichtenhagen in der Möllner Straße geworfen. Eine Flasche traf dabei das Fenster des Raumes des Dienstgruppenleiters. Die Scheibe wurde beschädigt aber nicht durchschlagen, verletzt wurde niemand. Im Nahbereich konnten Polizeibeamte zwei Tatverdächtige im Alter von 17 und 18 Jahren feststellen. Letzterer von beiden ist in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Spuren konnten gesichert werden, die Ermittlungen dauern an.



