POL-NB: Mehrere Tausend Euro überwiesen, Ware nicht erhalten

Am 01.03.2022 gegen 16:30 Uhr meldete sich ein 54-jähriger Geschädigter bei der Polizei in Demmin und erstattete eine Anzeige aufgrund eines Betruges.



Über das Internet wurde der 54-Jährige auf einen Mini-Bagger des Herstellers Kubota mit Anhänger aufmerksam. Mit dem bislang unbekannten Täter nahm der Geschädigte Kontakt auf und bestätigte den Kauf des Baggers, welcher für 8.300 Euro inseriert wurde. Die Hälfte des Kaufpreises überwies der 54-Jährige im Voraus. Eine daraufhin geforderte Vorauszahlung des Restbetrages vor Erhalt der Ware lehnte der Geschädigte ab. In der weiteren Folge reagierte der unbekannte Täter auf keine weiteren Kontaktversuche. Die Ware wurde dem 54-Jährigen nicht zugestellt.



Die Schadenshöhe beläuft sich auf 4.150 Euro.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle in Demmin aufgenommen.



Die Polizei warnt vor derartigen Betrugshandlungen. Seien Sie aufmerksam und handeln Sie überlegt! Vor dem Kauf hochwertiger Gegenstände empfiehlt sich immer eine vorherige Inaugenscheinnahme.



