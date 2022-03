POL-LWL: Polizei stoppte Auto ohne Kennzeichen

Grabow (ots) -



Ein Auto ohne Kennzeichen ist einer Streifenwagenbesatzung der Polizei am späten Dienstagabend bei Grabow aufgefallen. Als die Beamten den Wagen stoppen und den Fahrer kontrollieren wollten, trat dieser jedoch auf das Gaspedal und flüchtete zunächst. Die Polizei konnte das Auto jedoch wenig später anhalten und es kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 45-jährige Fahrer den außer Betrieb gesetzten PKW gerade erst gekauft hatte und damit nach Hause in die Region Dömitz wollte. Die Polizei untersagte dem Fahrer die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel zunächst sicher. Gegen den deutschen Fahrer ist zudem Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz erstattet worden.



