POL-NB: Einsatz von Polizei- und Rettungskräften in Dargun

Dargun (ots) -



In den heutigen Mittagsstunden mussten Polizei und Rettungskräfte zu einem Einsatz in die Zentralkäserei Dargun ausrücken.



Ein 61-jähriger deutscher Lkw-Fahrer war während seiner Arbeiten plötzlich zusammengebrochen, der eingesetzte Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Mann hatte zuvor über Luftnot geklagt.



Darüber hinaus klagten zwei Lageristen im Alter von 29 und 34 Jahren über Unwohlsein und Atembeschwerden. Die beiden Männer hatten mit dem 61-Jährigen zusammen am Lkw gearbeitet. Der 34-Jährige musste ärztlich behandelt werden.



Aufgrund dieser unklaren Lage kam der Gefahrgutzug der Freiwilligen Feuerwehr Dargun zum Einsatz. Die Kameraden richteten eine Sperrzone ein und führten Messungen durch. Mit den Möglichkeiten der Freiwilligen Feuerwehr konnten jedoch keine gefährlichen Stoffe in der Luft festgestellt werden.



Derzeit ist unklar, woran der 61-Jährige aus dem Landkreis Rostock verstorben ist und warum die Lagerarbeiter über Unwohlsein klagten.



Der Arbeitsschutz des LAGus und die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Auch Kriminaltechniker befinden sich noch immer vor Ort.



Es wird unaufgefordert nachberichtet, sofern neue Erkenntnisse vorliegen.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell