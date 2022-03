POL-HRO: Erneuter Diebstahl von Buntmetall auf Baustellengelände in Rostock

Rostock (ots) -



Am 28.02.2022 wurde ein Diebstahl von Buntmetall bei der Polizei angezeigt.



Von einer Baustelle in Rostock Peez entwendeten unbekannte Diebe aus zwei Verteilerkästen diverse Sicherungen sowie 12 Meter Starkstromkabel. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.



Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz, um Spuren zu sichern und diese nun auszuwerten. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Florian Müller

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040/41

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell