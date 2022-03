POL-GÜ: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ostseebad Nienhagen (ots) -



Am 28.02.2022 gegen 09:30 Uhr ereignete sich in der Ortslage Ostseebad Nienhagen ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Ein 77-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die "Parkstr." in Richtung "Zur Steilküste". Aufgrund der Witterung war die Windschutzscheibe dabei, trotz bereits benutztem Enteiserspray, noch teilweise gefroren. In der Folge übersah er einen am Fahrbahnrand stehenden PKW und fuhr auf diesen auf. Ein 51-jähriger Deutscher befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wagen. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und es entstand Sachschaden in Höhe von 52.000 Euro.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Güstrow abermals darauf hin, dass vor Fahrtantritt das Kraftfahrzeug entsprechend enteist oder vom Schnee befreit sein sollte. Dies kann ggf. vor Personen- und/ oder hohem Sachschaden bewahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Benjamin Lübke

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell