POL-LWL: Brennende Zigarette vermutlich Ursache für Feuerwehreinsatz in Crivitz

Crivitz (ots) -



Eine glimmende Zigarette war vermutlich die Ursache für einen Feuerwehreinesatz in einem Mehrfamilienhaus am Montagabend in Crivitz. Ein Handtuch in der Wohnung eines 54-Jährigen war plötzlich in Brand geraten, worauf der Brandmelder in seiner Wohnung auslöste. Nachbarn informierten daraufhin die Feuerwehr und löschten den Entstehungsbrand mit Wasser. Der 54-Jährige, der einen Atemalkoholwert von 2,66 Promille aufwies, blieb augenscheinlich unverletzt. Er wurde jedoch vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Abgesehen von einem Brandfleck auf dem Teppichboden, kam es zu keinen weiteren Sachschäden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der 54- jährige Deutsche mit einer brennenden Zigarette in seiner Wohnung eingeschlafen war. Die Zigarette hat dann offenbar ein Handtuch und in weiterer Folge einen Teppich entzündet. Die Polizei nahm gegen den betreffenden Bewohner eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung auf.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Instagram: @polizei.mv.lup





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell