POL-HRO: 7 Demonstrationen im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Montagabend

Ludwigslust (ots) -



Bei insgesamt 7 Demonstrationen haben am Montagabend im Landkreis Ludwigslust-Parchim zusammen ca. 360 Personen protestiert. Der Protest richtete sich meist gegen die derzeit geltenden Corona-Beschränkungen und unter anderem gegen die Impfpflicht. Die angemeldeten als auch nicht angemeldeten Versammlungen fanden in Plau, Parchim, Ludwigslust, Boizenburg, Sternberg, Lübz und Dömitz satt.



In Boizenburg trafen sich am Montagabend ca. 25 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung. Die Teilnehmer liefen stillschweigend und ohne Transparente durch die Innenstadt.



In Plau begleitete die Polizei eine angemeldete Demonstration von rund 50 Personen, die innerhalb der Innenstadt um das Rathaus und die Kirche gingen. Die Versammlung blieb bis zum Schluss friedlich und störungsfrei. Auflagen hinsichtlich der Corona-Landesverordnung wurden eingehalten.



In Ludwigslust schlossen sich ca. 100 Personen einer angemeldeten Demonstration an. Der Aufzug startete auf dem Alexandrinenplatz und zog durch mehrere Straßen der Stadt zurück zum Ausgangspunkt. Es blieb friedlich und störungsfrei.



In Dömitz kam es am Montagabend zum Versuch von ca. 30 Personen, sich zu einer unangemeldeten Versammlung im Bereich des Slüterplatzes zusammenzufinden. Die Personen wurden daraufhin von der Polizei angesprochen und des Platzes verwiesen. Von 11 Personen wurden die Identitäten festgestellt und Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Landesverordnungen erstattet. Die Polizei fertigte zudem eine Anzeige gegen eine Person, welche als möglicher Initiator der unangemeldeten Veranstaltung verdächtig ist.



Bei einer nicht angemeldeten Versammlung in Sternberg zogen am Abend ca. 20 Personen durch die Innenstadt. Zu Störungen kam es nicht. Wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz nahm die Polizei einen Anzeige gegen Unbekannt auf.



In Parchim begleitete die Polizei eine angemeldete Demonstration von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Hier nahmen bis zu 120 Personen teil, welche vom Rathaus/Schuhmarkt ihren Aufzug starteten und dort auch wieder endeten. Zu Störungen kam es im Zuge des Aufzuges nicht. Zudem wurden die erteilten Auflagen eingehalten. Zu einer zuvor angekündigten möglichen weiteren Versammlung vor dem Parchimer Krankenhaus kam es nicht.



In Lübz haben sich am Montagabend knapp 12 Personen zu einer nicht angemeldeten Demonstration zusammengefunden, die anschließend für ca. 45 Minuten durch die Stadt gingen. Störungen wurden von der Polizei nicht festgestellt. Da die Versammlung nicht angemeldet war, nahm die Polizei eine Anzeige gegen Unbekannt wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auf.



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Josefin Kurz

Telefon: 03874/411-304



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell