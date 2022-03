POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 83jähriger Frau

Grevesmühlen (ots) -



Seit den frühen Abendstunden wird eine 83jährige Frau aus einem Pflegeheim in Wahrsow/Lüderdorf vermisst.



Sie ist ca. 160 cm groß hat graue Haare und trägt eine dunkle Hose, eine schwarze Bluse und wahrscheinlich Hausschuhe. Es wird davon ausgeganen, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.



Weitere Informationen und ein Bild sind unserer Mitteilung im Pressebereich der Homepage der Landespolizei MV unter

https://t1p.de/5v9mi

zu entnehmen.



Hinweise bitte an jede Polizeidienststelle oder den Notruf unter 110.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



