POL-NB: Versammlungsgeschehen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Landkreis MSE (ots) -



Für den 28.02.2022 waren im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte erneut mehrere Demonstrationen für und gegen die Corona-Politik von Bundes- und Landesregierung angemeldet worden.



Die Beamten begleiteten abermals die Aufzüge in Neubrandenburg, Neustrelitz Malchow, Röbel, Waren und Stavenhagen. Zum Schutz der Versammlungen brachte die Polizeiinspektion Neubrandenburg, unterstützt durch das Landesbereitschaftspolizeiamt 115 Polizeibeamte zum Einsatz.



An der größten Versammlung des Landkreises in der Stadt Neubrandenburg nahmen in der Spitze etwa 690 Personen teil. Die Versammlung begann auf dem Marktplatz in Neubrandenburg. Gegen 19:20 Uhr formierten sich die Teilnehmer zu einem Aufzug und zogen über die Innenstadt, entlang der Neustrelitzer Straße in Richtung der Südstadt und wieder zum Ausgangspunkt zurück. Die Versammlung wurde um 21:17 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.



In Neustrelitz kamen zu zwei angemeldeten Versammlungen mehrere Personen auf dem Markt zusammen. Etwa 350 Teilnehmer schlossen sich in der Zeit von 19:39 Uhr bis 20:28 Uhr einem Aufzug entlang der angemeldeten Strecke durch die Neustrelitzer Innenstadt an. Zirka 40 Befürworter der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie versammelten sich unterdessen auf dem Marktplatz.



Durch die Warener Innenstadt zogen insgesamt 270 Demonstranten in der Zeit von 19:12 Uhr bis 20:00 Uhr.



Die Versammlung in Röbel begann um 17:45 Uhr mit einem Redebeitrag auf dem Markt. Anschließend nahmen in der Spitze 150 Teilnehmer an einem Aufzug durch das Stadtgebiet teil.



In Malchow zogen in der Zeit von 18:37 Uhr bis 20:23 Uhr zirka 110 Teilnehmer durch das Stadtgebiet, wobei es auf der Aufzugsstrecke zwei Zwischenkundgebungen gab.



In Stavenhagen fand die zahlmäßig kleinste Versammlung statt. Etwa 60 Personen liefen als Aufzug durch das Stadtgebiet, um ihre Haltung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen kundzutun.



Die Versammlungen verliefen größtenteils ohne besondere Vorkommnisse oder Störungen.



Zwei Jugendliche, welche die Versammlung in Malchow durch ein verbal aggressives Verhalten störten, erhielten einen Platzverweis.



In Waren wurde gegen einen Demonstranten Strafanzeige nach dem Versammlungsgesetz erstattet. Der 42-Jährige aus dem Warener Umkreis verstieß gegen das generelle Waffenverbot auf Versammlungen, da er ein Cuttermesser mit sich führte. Der Mann erhielt einen Platzverweis.



Rückfragen bitte an:



Adina Ebert

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell